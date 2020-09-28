В Новочебоксарске депутаты гордумы избрали нового главу города

Во время заседания Новочебоксарской гордумы. Фото НГСД

В Новочебоксарске завершился контракт главы города Олега Матвеева, и во время заседания гордумы прошли выборы нового главы. Большинство депутатов проголосовали за 36-летнего Игоря Анакова, выпускника Санкт-Петербургского государственного инженерно-строительного университета. До своего избрания Анаков был индивидуальным предпринимателем. Он женат, растит двух детей.

На том же заседании городской думы был избран новый заместитель главы Новочебоксарска. Им стал 43-летний Андрей Леонтьев. До своего избрания он был директором строительной фирмы.