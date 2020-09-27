В Татарстане иномарка вылетела в кювет и перевернулась, погиб пассажир

Легковушка вылетела в кювет Фото: МВД по РТ

Смертельная авария произошла сегодня, 27 сентября, в 11.30 на 21 километре трассе "Нижняя Мактама - Актюбинск" возле деревни Салкын-Чишма Альметьевского района республики. По предварительным данным, 24-летний водитель иномарки "Хонда Цивик" превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку, где упал в кювет возле моста. Там его автомобиль несколько раз перевернулся.

С места происшествия Фото: МВД по РТ

Сам водитель получил травмы и остался жив, его госпитализировали - он находится в реанимации. Но 32-летний пассажир иномарки получил травмы, оказавшиеся смертельными. Он погиб на месте аварии, сообщили в МВД Татарстана.