Заплутавшего в горах казанца разыскивали вертолетом МЧС

Туристов обнаружили во время облета на вертолете Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сообщение о том, что в горах Алтая заблудился житель Казани вместе с жителем Омска в службу спасения "112" Чарышского района Алтайского края поступило в субботу, 26 сентября. Все произошло так - четверо мужчин с территории алтайского села Коргон выехали на лошадях на местное озеро Белоголосово. Но когда они 24 сентября возвращались на базу, пошел сильный снег и двое туристов заблудились в районе горы Подъемная.

Сначала поиски велись силами Чарышского и Усть-Канского отделов полиции и волонтёрами на лошадях. Но это было безуспешно, и тогда к поискам казанца и его товарища организована спасательная операция силами МЧС Алтайского края. Был привлечён вертолёт МИ-8 "Алтайских авиалиний". Во время осмотра места предположительного нахождения пропавших они были обнаружены.

- Спасатели МЧС благополучно подняли найденных на борт вертолёта и передали для осмотра медикам. Состояние проведших три ночи в заснеженных горах удовлетворительное. Если смотреть по карте, они примерно 55-60 километров прошли от того места, где был разбит их лагерь, - рассказал спасатель Евгений Винников.