Президент Татарстана принял участие в закладке первого камня нового завода КАМАЗ

Рустам Минниханов побывал в Костанае на церемонии закладки нового завода Фото: Правительство РТ

В Костанае (Казахстан) сегодня, 27 сентября, прошла торжественная церемония закладки первого камня в основание нового завода, где будут изготавливать чугунное литье для деталей грузовой техники «КАМАЗ». На церемонии присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии участвовал также премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Как рассказали в пресс-службе Рустама Минниханова, основная продукция нового завода - блоки цилиндров и головки блоков двигателей «КАМАЗ», также там будут производить литой картер моста. В совместных планах между республиками и строительство еще одного завода по производству главных передач ведущих мостов для различных семейств автомобилей «КАМАЗ». По планам, оба предприятия планируется запустить в 2024 году.

В приветственной речи президент Татарстана поблагодарил руководство России и Республики Казахстан за поддержку развития татарстанско-казахстанского сотрудничества, высоко оценив созданные в Казахстане условия для инвесторов с высокотехнологичными производствами.