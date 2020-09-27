Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Татарстане во время пожара в частной бане погибли два человека

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем
Лика ИСАЕВАЛика ИСАЕВА
КомментироватьОставить комментарий
На месте возгорания работали сотрудники МЧС Татарстана

На месте возгорания работали сотрудники МЧС Татарстана

Фото: Лика ИСАЕВА

Страшный пожар в деревне Воронино Зеленодольского района республики произошел вечером 26 сентября. По предварительным данным, в бане домохозяйства мылись двое мужчин, которые по какой-то причине не доглядели за печкой. В результате сначала загорелась баня, а затем пламя перекинулось на дом. Мужчины выскочить на улицу не успели. Их останки обнаружили сотрудники МЧС Татарстана во время разбора завалов сгоревших строений.

Ожоги тела получил 21-летний родственник хозяина дома. Он госпитализирован, сообщили в МЧС Татарстана.

ЧППроисшествия в Татарстане