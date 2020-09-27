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В Татарском кукольном театре "Экият" пройдет пресс-показ спектакля для взрослых "Альмендер из Альдермыша"

На сцене театра поставили известное произведение классика национальной литературы Туфана Миннуллина
Лика ИСАЕВАЛика ИСАЕВА
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Татарский кукольный театр поставил новый спектакль для взрослых. Фото ТГКТ "Экият"

Татарский кукольный театр поставил новый спектакль для взрослых. Фото ТГКТ "Экият"

Новый спектакль для взрослой публики представят во время пресс-показа в Татарстком государственном театре кукол "Экият" 1 октября. Этой постановкой стало произведение татарского классика Туфана Миннуллина "Альмендер из Альдермыша" ("Старик из Альдермыша").

Это произведение уже само давно стало классикой театральных постановок. "Старик из Альдермыша" - так еще переводят это название спектакля. Этот спектакль поставлен на татарском языке, но будет идти с синхронным переводом на русский язык.

Это история о том, как небесные силы посылают к старику Альмандару, которому исполнился 91 год, посланника смерти. Однако Альмандар из деревни Альдермеш удивительно светлый старик, да и стариком его не назовешь. Он полон жизни, энергии, идей, планов и умирать не собирается. Впервые повстречав такого старика, посланник смерти сам выискивает пути, чтобы продлить ему жизнь.

Режиссер постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств Татарстана Ильгиз Зайниев.

Культура