В Татарском кукольном театре "Экият" пройдет пресс-показ спектакля для взрослых "Альмендер из Альдермыша"

Татарский кукольный театр поставил новый спектакль для взрослых. Фото ТГКТ "Экият"

Новый спектакль для взрослой публики представят во время пресс-показа в Татарстком государственном театре кукол "Экият" 1 октября. Этой постановкой стало произведение татарского классика Туфана Миннуллина "Альмендер из Альдермыша" ("Старик из Альдермыша").

Это произведение уже само давно стало классикой театральных постановок. "Старик из Альдермыша" - так еще переводят это название спектакля. Этот спектакль поставлен на татарском языке, но будет идти с синхронным переводом на русский язык.

Это история о том, как небесные силы посылают к старику Альмандару, которому исполнился 91 год, посланника смерти. Однако Альмандар из деревни Альдермеш удивительно светлый старик, да и стариком его не назовешь. Он полон жизни, энергии, идей, планов и умирать не собирается. Впервые повстречав такого старика, посланник смерти сам выискивает пути, чтобы продлить ему жизнь.

Режиссер постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств Татарстана Ильгиз Зайниев.