В Чувашии возбудили уголовное дело на женщину-кучера, по чьей вине произошла авария и пострадали пять человек

С места аварии Фото: МВД по Чувашской Республике

Вечерний заезд на гужевой повозке вместе с пьяным кучером для четырех жителей деревни Большие Бикшики в Канашском районе Чувашии завершился аварией. Как уже успело установить следствие, 26 мая в 23.00 возле деревни в повозку, которой управляла пьяная 35-летняя женщина, врезалась иномарка «Шевроле-Лачетти». В момент столкновения в повозке было три пассажира. Все они вместе с кучером доставлены в больницу, травмы у двоих из них нанесли тяжкий вред здоровью. Также в больницу попал и 32-летний водитель иномарки.

Телега разлетелась после столкновения Фото: МВД по Чувашской Республике

Выясняя обстоятельства аварии, сотрудники МВД Чувашии выяснили, что помимо того, что управлять повозкой женщина-кучер села пьяной, ее транспорт не был оборудован световозвращающими элементами, когда двигался по неосвещенной трассе. По причине «невидимости» на дороге в него и врезался попутный автомобиль.

В аварии пострадали пять человек Фото: МВД по Чувашской Республике

- В отношении водителя повозки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». Ей грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в МВД Чувашии.