Житель Набережных Челнов продает монету “с редким браком” за 40 миллионов рублей

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Житель Набережных Челнов Константин продает двухрублевую монету 1997 года с редким браком - нарушением технологии изготовления, как следствие, расколом в двух местах. Кроме того, продавец уверяет, что поле монеты “из-за нестандартного металла похоже на поверхность Луны”.

- 100% оригинал. Заключение экспертов, документы. В достойную коллекцию, - отмечает продавец.

За свою монету мужчина хочет ни много ни мало - 40 миллионов рублей.

Ранее в татарстанском автограде за 5 миллионов рублей продавали монету, на которой можно было разглядеть изображение Бога Солнца.