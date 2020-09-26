Жительница Йошкар-Олы перевела “колдунье” 800 тысяч рублей, чтобы снять порчу с возлюбленного

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В полицию Йошкар-Олы обратилась 32-летняя местная женщина. Она сообщила, что неизвестная “любовная колдунья” путем обмана похитила у нее 800 тысяч рублей. Мошенница, которую женщина нашла в интернете, якобы, рассказала, что на возлюбленном клиентки порча. Чтобы ее снять, требовался магический обряд.

“Колдунья” звонила женщине и под разными предлогами просила ее перевести деньги, обещая после их вернуть. Потерпевшей даже пришлось взять несколько кредитов. Однако в какой-то момент мошенница просто перестала выходить на связь. Тогда-то йошкаролинка и поняла, что ее обманули.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”, - сообщают в пресс-службе МВД Марий Эл. - Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленницы.