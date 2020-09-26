В Набережных Челнах объявлен конкурс на должность замруководителя Исполкома

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В Набережных Челнах объявили конкурс на замещение вакантной должности заместителя руководителя Исполкома города, начальника местного управления финансов. Претендент на место должен иметь высшее соответствующее образование, стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет. Кроме того, он должен знать Конституции России и Татарстана, ряд Федеральных законов и ряд местных законов, Кодекс республики о муниципальной службе и Устав татарстанского автограда.

Конкурс состоится 20 октября в 11.00 в здании Исполкома Набережных Челнов. До вечера 14 числа кандидаты должны предоставить анкету по форме, копии паспорта, трудовой книжки и диплома об образовании. Остальные документы можно предоставить по собственному желанию.