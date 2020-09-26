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Коронавирус Covid-19

В Чувашии накажут врача, которая несвоевременно отреагировала на очаг коронавируса в больнице

Кроме прочего, она поздно взяла под медицинское наблюдение контактных людей
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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На женщину составили протокол об административном нарушении.

На женщину составили протокол об административном нарушении.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На участкового врача Чебоксарской районной больницы составили протокол об административном нарушении. Оказалось, что после выявления в учреждении очага коронавируса, она несвоевременно провела противоэпидемические мероприятия. Об этом накануне на заседании регионального оперштаба сообщила замруководитлея Роспотребнадзора Чувашии Елена Прокопьева.

Она объяснила, что врач не торопилась с профилактикой и поздно взяла под наблюдение людей, контактировавших с зараженным.

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