Полеты из Казани в подмосковный аэропорт Жуковский всего за 499 рублей

За эти деньги на самолет с собой можно будет взять только маленькую ручную кладь. Фото: Алина НИЗАМОВА

Авиакомпания запустила лоукост-проект – для желающих посетить столицу стартовала продажа билетов из Казани в подмосковный аэропорт Жуковский. Стоимость перелета в один конец – всего 499 рублей.

Рейсы начнутся с 18 октября и будут доступны для пассажиров вплоть до 27 марта 2021 года. За предложенную сумму с собой на самолет можно будет взять только маленькую ручную кладь. За все остальное придется доплатить.

- Билеты по данным тарифам нельзя оплатить бонусами. Количество билетов ограничено, - предупреждает пресс-служба аэропорта Казани.