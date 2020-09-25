В Казани стелу «Город трудовой доблести» решили установить Оренбургском тракте

На выбор горожанам предлагалось три варианта. Фото: kzn.ru

Напомним, после того, как по решению президента России Владимира Путина, Казань получила почетное звание «Город трудовой доблести», в честь вклада в победу в Великой Отечественной войны, власти города объявили онлайн-голосование по выбору места для установки памятной стелы.

Предлагались три варианта: въезд со стороны аэропорта (Оренбургский тракт), въезд на улице Залесная с трассы М7 и въезд со стороны транспортной развязки на Мамадышском тракте.

В голосовании в итоге приняли участие 3 714 горожан. Выбор большинства пал именно на Оренбургский тракт.