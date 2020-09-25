В Казани за похищение человека к 6,5 годам колонии приговорили таксиста из Белгорода

Этот срок он должен провести в исправительном учреждении строгого режима. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В столице Татарстана вынесли обвинительный приговор 41-летнему жителю Белгорада, которого признали виновным сразу в нескольких преступлениях - "Незаконное лишение свободы", "Вымогательство в особо крупном размере", "Грабеж" и "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".

- Мужчине было назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Во время суда и следствия выяснилось, что мужчина приехал в Казань, чтобы разыскать своих обидчиков. По словам белгородца, в 2019 году его уговорили вложить 50 тысяч долларов США в реализуемый в Интернете финансовый проект. Мужчине обещали ежемесячные выплаты в размере 10% от вложенной суммы. Но, как он утверждает, никакой прибыли так получено и не было, а сам проект вскоре закрылся. Мужчина выяснил, что к продвижению проекта имеет отношение 32-летний житель Казани. В августе 2019 года белгородец переехал в столицу Татарстана, и устроился работать в такси, одновременно следя за предполагаемым "финансистом" .

17 января 2020 года он под видом дворника подкараулил своего "обидчика" избил и затолкнул в автомобиль "Ауди А7", нацепив наручники. Там он привязал потерпевшего к сиденью колготками, и, угрожая ножом, потребовал выдать "имена организаторов аферы", а также передать ему 250 тысяч долларов США или 15 миллионов рублей. В случае отказа обещал расправиться с семьей потерпевшего.

Когда испуганная жертва согласилась передать деньги, то злоумышленник уехал на его автомобиле, том самом "Ауди А7". Бросив машину в нескольких кварталах от места преступления, он забрал из нее 21 тысячу рублей и видеорегистратор. Вскоре правоохранители вычислили его, в том числе и по записям с камер видеонаблюдения, и задержали.