Татарстанские полицейские задержали подозреваемых в хищении из банка 4 миллионов рублей

Все задержанные были помещены под стражу. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кукморском районе Татарстана ведущему менеджеру одного из отделений банка на рабочий телефон позвонил мужчина, который представился начальником отдела информационной безопасности данной финансовой организации.

Он сообщил ей, что зафиксирована проблема с проведением операций по вкладам. Чтобы ее устранить, надо было, по словам мужчины, перевести 4 миллиона рублей на специальный счет, открытый на имя другого банковского служащего ради проведения тестовых операций. Мол, потом перевод будет аннулирован.

Сотрудница банка сначала предложила перевести 1 рубль. Все прошло как по маслу, и тогда женщина под диктовку звонившего отправила на указанный счет все 4 миллиона. Эти деньги потом злоумышленники были обналичены в одном из московских филиалов банка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейским удалось выйти на подозреваемых в столице. Так, были задержаны два жителя Московской области. Как полагают правоохранители, один из них открыл тот самый счет, куда были отправлены деньги, а другой выступал посредником.

- Предполагаемый организатор криминальной схемы задержан в городе Шлиссельбурге Ленинградской области, - сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К слову на время следствия все задержанный фигуранты уголовного дела были помещены под стражу. О том, были в итоге найдены похищенные деньги, пока не сообщается.