В Ульяновской области водитель иномарки попытался избежать аварии, но врезался в отбойник: пострадал его 10-летний пассажир

Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области

Утром в четверг, 24 сентября, на 64 километре 400 метре автодороги “С.Ташла – Кузоватово – Новоспасское – Радищево – Ст. Кулатка” произошла авария. Около 7.08 водитель автомобиля "Рено Дастер", по предварительным данным, решил развернуться, не убедившись в безопасности маневра. Ехавшая во встречном направлении "Киа Рио" попыталась уйти от удара, но врезалась в металлический отбойник - 24-летний водитель не справился с управлением.

От удара у иномарки буквально разлетелась вся задняя часть. В результате ДТП пострадал 10-летний пассажир “Киа Рио”. С места произошедшего он был доставлен в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.