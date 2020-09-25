В Чувашии водитель насмерть сбил пенсионерку и скрылся

Фото: пресс-служба МВД Чувашии

Утром в четверг, 24 сентября, в полицию Аликовского района сообщили о пожилой женщине, которая лежит рядом с остановкой на автодороге “Никольское-Ядрин-Калинино” без признаков жизни. При осмотре тела женщины и места, где ее нашли, правоохранители обнаружили частицы автомобиля “Шкода”, который, предположительно, и сбил пенсионерку насмерть.

Погибшей оказалась 84-летняя местная жительница, которая вечером 23 сентября вышла от своей дочери и направилась на остановку, чтобы уехать домой в соседнюю деревню. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность скрывшегося водителя - 44-летнего жителя Ибреси. Обнаружен был и его автомобиль “Шкода Октавия” с разбитым лобовым стеклом.

- Сам мужчина пока не признает свою вину, - сообщают в пресс-службе МВД Чувашии. - По факту ДТП возбуждено уголовное дело.