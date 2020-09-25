В Казани девушка хотела отдать свадебное платье на прокат, но попалась в ловушку мошенников

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело Фото: Александр Новиков

На днях в полицию Казани обратилась 26-летняя девушка. Она рассказала, что стала жертвой мошенников.

По словам обратившейся, она разместила в интернете объявление о том, что сдает на прокат свадебное платье. В скором времени девушке написала некая Анастасия. Она была согласна взять платья по предложенным условиям.

«Клиентка» сообщила что заказала доставку и вскоре к хозяйке платья приедет курьер. Далее она прислала девушке СМС, в котором уведомила, что перевела оплату на специальный онлайн-кошелек и проинструктировала ка вывести оттуда деньги. В процессе чего владелица платья перешла по некой ссылке и вбила там данные своей банковской карты, а также пришедшие после этого СМС-коды. В итоге вместо оплаты у девушки наоборот списали со счета 72 тысячи рублей. Поняв, что стала жертвой обмана, хозяйка свадебного платья отправилась в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведутся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления личности подозреваемого, - сообщили в УМВД Казани.