В Казани без осадков и до 18 градусов тепла

В некоторых районах Татарстана может потеплеть до 21 градуса тепла. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

25 сентября в Казани будет тепло и ясно. Так, в столице Татарстана прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла, в низких районах города может похолодать до 3 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 18 градусов со знаком "плюс".

В целом по республике также ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла. Местами возможны заморозки до 2 градусов мороза. В дневные часы воздух прогреется до 21 градуса тепла,