67% домов в Казани обеспечены теплом

К зиме готовы почти 90% объектов соцсферы.

В Казани тепло подано в 67% многоквартирных жилых домов и 89,2% социальных объектов. Такие данные были озвучены сегодня в Исполкоме Казани на заседании штаба по пуску тепла.

Напомним, отопительный сезон стартовал в Казани 21 сентября. Досрочный пуск тепла начат до официального старта сезона в объекты социальной сферы. Так, по словам председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Анисимова, на сегодня тепло подано в 733 объекта из 822, из них: 367 детских садов (98,4%), 200 школ (97,1%), 39 других объектов образования (92,9%), 69 объектов здравоохранения (58%), 22 объекта культуры (78,6%), 10 объектов социальной защиты (90,9%), 16 объектов спорта (80%), 10 объектов Комитета по делам детей и молодежи (43,5%).

Также в настоящее время теплом обеспечены 67% многоквартирных жилых домов Казани (более 3500 домов из 5354).

- Почти 400 домов отапливаются от децентрализованных теплоисточников – автономных крышных котельных или от индивидуальных квартирных котлов, – добавил Анисимов.

Председатель Комитета ЖКХ подчеркнул, что на работу по отладке и регулировке систем отопления и переводу их в рабочий режим отведено 2 недели. Он поручил в ближайший срок обеспечить теплом все дома и объекты социальной сферы.

- Начало отопительного сезона объявлено, значит, во всех домах в ближайшее время тепло должно появиться. Если на улице днем температура воздуха поднимается до +18, это не значит, что в квартирах также тепло в вечерние часы. Мы отвечаем за все население», – обратился к представителям управляющих компаний Анисимов.

Он также подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить объектам социальной сферы в многоквартирных домах.