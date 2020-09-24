В Ульяновской области пьяный мужчина влез в окно и напал с ножом на свою подругу

За убийство подруги мужчину отправили в колонию строгого режима на 9,5 лет Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жестокая расправа с 25-летней жительницей села Большой Чиркелей Николаевского района области произошла ночью 20 ноября 2019 года. Накануне вечером она вместе со своим 36-летним сожителем отмечала семейный праздник в доме у своего родственника. Там пара поссорилась, и женщина ушла ночевать в дом родни своего возлюбленного. А тот ночью пришел выяснять отношения. В дом он попал, выломав оконную раму. Несколько раз ударил ножом в шею подругу, но она успела убежать - ее вытолкнул из дома родственник злоумышленника.

Но раны, которые были нанесены женщине, оказались смертельными - утром 21 ноября 2019 года ее тело было обнаружено на берегу речки Чирклейка.

За убийство подруги ее сожитель осужден на 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в СУ СКР Ульяновской области.