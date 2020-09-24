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Новым главой администрации Мариинско-Посадского района Чувашии стал Владимир Мустаев. Такое решение было принято на первом организационном заседании местного Собрания депутатов седьмого созыва.

До этого момента Мустаев был районным сити-менеджером и начальником отдела экономики и имущественных отношений. Сейчас же он пришел на место Анатолия Мясникова, который ушел в отставку по собственному желанию еще 11 июня текущего года.

Народные избранники также определились с председателем районного собрания депутатов. Им стал Владимир Петров.