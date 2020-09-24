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Новым министром промышленности и транспорта Ульяновской области станет Евгений Лазарев

Он начнет руководить ведомством без приставки "исполняющий обязанности" с 25 сентября
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Новым главой Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области стал Евгений Лазарев. Соответствующий указ уже подписал глава региона Сергей Морозов, но в силу он вступит лишь в пятницу, 25 сентября.

Отметим, что после перехода экс-главы ведомства Дмитрия Вавилина в администрацию Ульяновска в начале сентября текущего года, Лазарев стал руководить министерством, но с приставкой “временно исполняющий”. До этого же он почти год был заместителем руководителя Минтранспорта области.