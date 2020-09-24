Детским омбудсменом Татарстана стала Ирина Волынец

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Новым уполномоченным по правам ребенка в Татарстане выбрана Ирина Волынец - председатель Национального родительского комитета. К такому решению пришли депутаты шестого созыва Госсовета республики на 15-м заседании в четверг, 24 сентября. Известно, что за Волынец было отдано 74 голоса, против - шесть.

Предыдущий детский омбудсмен республики Гузель Удачина же стала одной из судей местного Конституционного суда. Ранее ее кандидатуру предложил председатель Госсовета региона Юрий Камалтынов. Вместе с Удачиной судьями стали экс-замглавы Верховного суда Татарстана Марат Хайруллин и экс-председатель Вахитовского районного суда Казани Фанис Мусин.