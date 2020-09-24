С 26 сентября электричка № 6301 Казань - Свяжск изменит свое расписание

Остановка на станции "Юдино" сократится на минуту и будет производиться в 6.67 - 6.58. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что с субботы, 26 сентября, пригородный поезд №6301 Казань-Свяжск изменит свое расписание из-за введение дополнительной остановки на ВЧД. Об этом пассажиров заранее предупреждает пресс-служба "Содружества".

Так, со станции “Казань” электричка будет по-прежнему отъезжать в 6.37 и следовать до “Юдино” без изменений расписаний. Остановка на второй станции сократится на минуту и будет происходить в 6.67 - 6.58. Следующей станцией станет ВЧД, где поезд будет останавливаться в 7.00 - 7.01. Далее он двинется согласно действующему расписанию и прибудет в Свяжск в 7.46.