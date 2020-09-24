Telegram-канал «Итиль» пишет о том, что действующий уполномоченный по правам ребенка при президенте РТ Гузель Удачина может быть назначена судьей Конституционного суда Татарстана.

Преподаватель истории по первому образованию, Удачина являлась полномочным Представителем Правительства Республики Татарстан в Конституционном Суде Республики Татарстан до того, как стала омбудсменом. Непосредственный юридический опыт у нее отсутствует, при этом Удачина за 25 лет обросла связями среди госинститутов. В том числе, она известна дружбой с республиканской прокуратурой.

Сейчас главной кандидатурой на место Удачиной является общественный деятель, председатель национального родительского комитета Ирина Волынец.