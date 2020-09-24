Казанский ТЮЗ подготовил для зрителей три премьеры

Сцена из нового спектакля Фото: Из материалов пресс-службы

Новые спектакли покажут зрителям в Казанском театре юного зрителя с 1 октября. Целый месяц премьер и гастрольные спектакли Волгоградского ТЮЗа будут представлены искушенному зрителю.

Открывается этот театральный праздник спектаклем «Зимняя сказка для взрослых» премьерой 87-го сезона, которая будет показана 1 и 2 октября.

Также в репертуаре 6 и 7 октября спектакль «Лиса и виноград» (комедия в двух действиях) в постановке режиссёра Александра Туманова по одноимённой пьесе Гильерме Фигейредо;

9 и 10 октября спектакль «Nедоросль» по Денису Фонвизину (хип-хоп music комикс в двух действиях) в постановке режиссёра Петра Нореца; 23 и 24 октября спектакль «Приглашение на кАЗНь» по роману Владимира Набокова (classic performance в двух действиях), режиссёр-постановщик – артист театра Ильнур Гарифуллин.

В октябре в Казань приезжает с гастролями Волгоградский ТЮЗ. В тоже время в Волгоград с обменными гастролями отправляется наш театр.