В Ульяновске очистят реку Свиягу и развернут рядом с ней городской парк

Фото: Андрей АБРАМОВ.

В Ульяновске решили провести очистку реки Свияги, а рядом с ней построить новое место для массового скопления жителей и гостей города.

- Свияга издавна имеет важное значение для жителей Ульяновска и требует к себе бережного отношения. Нужно сохранить её природные богатства, не нарушить сложившуюся экосреду и одновременно сделать Свиягу комфортной территорией для горожан и гостей Ульяновска. Обсудили сегодня будущий проект по расчистке Свияги и первые предложения по созданию городского экопарка. Предлагаю, чтобы ульяновцы и профессиональное сообщество присоединились к обсуждению проекта, - отметил губернатор региона Сергей Морозов.

Экологическая реабилитация Свияги будет проводиться в два этапа. В 2021 году будет разработана соответствующая проектно-сметная документация, а на 2022-2023 годы запланированы непосредственно сами работы: расчистка всей водоохранной зоны от лишней растительности, глубокая очистка дна с изыманием иловых осадков. Там, где необходимо, будет выпрямлено русло. Всего планируется очистить 25 километров.

- 22 сентября сотрудники Минприроды региона совместно с представителями Центррегионводхоз провели комиссионное обследование территории реки Свияги в Ульяновске. Было решено, что работы по расчистке будут проводиться в три этапа в течение двух лет. Проведение работ по расчистке русла реки Свияги позволит предотвратить подтопление жилых домов, приусадебных участков и объектов инфраструктуры в поселках Сельдь, Мостовая, Вырыпаевка и Дачный в Ульяновске. Также будет стабилизирована оползневая активность, - прокомментировала и.о. Министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина.

Экологическая реабилитация реки пройдет полностью за счёт федерального финансирования. Ориентировочная стоимость работ 750 млн рублей.

После расчистки и спрямления русла там, где это необходимо, планируется перейти к созданию комплекса объектов национального городского парка «Семь жемчужин Свияги», который станет центральной площадкой для проведения досуговых, образовательных, научных, туристических, оздоровительных, спортивных и историко-культурных мероприятий для жителей города.

Планируется, что в инфраструктуру парка войдут как уже имеющиеся объекты, так и объекты среднесрочного и долгосрочного планирования. «Семь жемчужин» — это Ландшафтный парк «Свияжская лука», Кинетический сад, Эко-парк «Юный натуралист», Эко-парк «Чёрное озеро», Наукопарк, Парковая набережная, набережная ЖК «Аквамарин». Данный проект станет «народным» - он будет обсуждаться с жителями и корректироваться с учётом их мнений и пожеланий.

- Свияга очень важна для нас, так как УлГУ является инициатором создания волонтёрского движения «ЭкоАрмия» и все наши корпуса располагаются на берегу реки. Мы очень трепетно относимся к ней и стараемся постоянно проводить работы по её сохранению. Проект национального городского парка очень полезен для всего населения города Ульяновска, потому что появятся зоны отдыха, которые направлены на разные виды интересов людей. Нам особенно интересна площадка «Наукоград», поскольку в ней могут быть задействованы студенты университета. У них появится возможность организовывать различные научные работы, проводить мониторинг качества воды и привлекать к работе школьников, - подчеркнула доцент кафедры биологии УлГУ, руководитель волонтёрского движения «ЭкоАрмия» Светлана Ермолаева.