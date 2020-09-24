Новый казанский лицей начал учить детей без лицензии, но был замечен прокуратурой

Местные власти в ответ сообщили, что необходимые для получения лицензии документы находятся на рассмотрении в Минобразования республики. Фото: Татьяна Коркина

Стало известно, что новый казанский лицей №187, который распахнул свои двери 1 сентября текущего года, начал учить детей, не имея соответствующей лицензии. Об этом узнали в прокуратуре Татарстана, где тут же приняли меры - поговорили с директором о недопустимости такой работы, а в адрес руководителя Исполкома города направили представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности.

Местные власти в ответ сообщили, что необходимые для получения лицензии документы находятся на рассмотрении в Минобразования республики. Лицей должен получить лицензию не позднее 5 октября.

Напомним, не успел лицей №187 открыться, как в нем уже разгорелся другой скандал. Мать одного из первоклассников пожаловалась в прокуратуру на поборы. Женщина заявила, что в чате класса с каждой семьи стали требовать по 10 тысяч рублей на покупку рабочих тетрадей, кулеров, воды, шариков, бейджиков, термометра, магнитиков, портфолио, бумаги, полотенца и многого другого.