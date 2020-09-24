2021 год в Татарстане объявлен годом родных языков и народного единства

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниахнов объявил 2021 год в республике годом родных языков и народного единства. Об это он заявил сегодня, 24 сентября, во время своего послания местному Госсовету.

Минниханов заметил, что сохранение языка - долг народа перед его будущим поколением, а родной язык - тонкая связь человека с его народом. По словам главы Татарстана, в регионе должны создаваться одинаковые условия для сохранения и развития языков и культур всех проживающих в нем национальностей: и русских, и чувашей, и удмуртов, и мордвы.