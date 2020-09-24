Жителей Казани будут бесплатно обучать татарскому языку

Фото: пресс-служба ДУМ Татарстана

С 1 октября у жителей Казани появится возможность бесплатно выучить татарский язык. Занятия будут проходить в 45 городских мечетях дважды в неделю в течение полугода. Записаться на них можно прямо в самих молитвенных домах, отмечают в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана.

Известно, что уроки будут проводиться по методике и учебнику, разработанным в Российском исламском институте. Учебные кабинеты в мечетях оборудованы необходимыми принадлежностями, пособиями и техническими средствами. Цель курса - изучение разговорного татарского языка, освоение ситуативных лексических наборов и развитие коммуникативных навыков. Помимо этого, горожане смогут познакомиться с исламской культурой и обучиться арабскому таджвиду.