В Казани больше чем на полгода перекроют участок улицы Муштари

Горожанам лучше заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда. Фото: pixabay.com

Стало известно, что в Казани собираются закрыть для движения транспорта часть улицы Муштари в Вахитовском районе. Речь идет об участке возле дома №20. Соответствующее распоряжение имеется в Сборнике документов и правовых актов Исполкома город.

Ограничение временное - оно будет действовать с 6 октября текущего года до 25 июня 2021 года. Причина перекрытия дороги не указывается. Казанцам лучше заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда.