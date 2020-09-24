В Ульяновской области в аварии трех автомобилей пострадал один из водителей

С места происшествия Фото: УМВД по Ульяновской области

Серьезная авария произошла 23 сентября в 11.00 на 5-м километре автодороги «Мирный – Архангельское» в Чердаклинском районе области. По предварительным данным, 61-летний водитель иномарки «Фольксваген Джетта» при выезде со второстепенной дороги нарушил правила дорожного движения - не уступил дорогу автомобилю, который мчался по главной. В итоге из-за созданной аварийной ситуации 35-летний водитель «ВАЗ 21070» затормозил, чтобы не допустить аварии, и его легковушку занесло. Ее вынесло на встречку, где она столкнулась с автофургоном «ГАЗ 172412», которым управлял 42-летний водитель.

- В результате аварии с травмами различной степени тяжести был госпитализирован водитель отечественной легковушки, - сообщили в Госавтоинспекции Ульяновской области.