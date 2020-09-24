Суд обязал администрацию Новочебоксарска установить фонари вдоль автомобильных дорог

С иском к муниципалитету в суд обратилась прокуратура города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Новочебоксарска выяснила, что на дорогах от дома №30 до №4 на улице Промышленная, от дома №10 до №30 на улице Набережная и от дома №23 к.4 до №39 на улице Восточная нет электрического освещения. Надзорное ведомство потребовало суд привлечь к ответственности местную администрацию.

Суд признал ответчика виновным в совершении административного правонарушения, но решения проблемы не наступило. Поняв это, прокуратура вновь обратилась в суд с иском к муниципалитету о необходимости произвести установку фонарей на указанных дорогах в течение ближайшего полугода. Требования надзорного ведомства вновь были удовлетворены.