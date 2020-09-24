В Казани обидевшийся на подругу мужчина расстрелял ее из пистолета

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Расправу над своей сожительницей после совместного употребления спиртного устроил казанец. Мужчина вдруг обиделся на 42-летнюю возлюбленную, хоть до этого они вполне себе мирно ужинал вместе с ней, и схватился за пистолет.

Оружие оказалось пневматическим, но все же несколько ранений в живот, шею и голову послужили причиной госпитализации потерпевшей. Она находится в больнице.

Сам "стрелок" отправлен в правоохранительные органы - в отношении его возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство", сообщили в СУ СКР Татарстана.