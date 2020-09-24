В Ульяновской области скончались еще восемь зараженных коронавирусом

Фото: pixabay.com

В Ульяновской области подтвердились смерти еще восьми зараженных коронавирусом. С начала пандемии там зафиксировали уже 155 летальных случаев инфекции. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19,

Заметим, что с начала пандемии в регионе коронавирус подхватили 14 771 местный житель. Большинство из них - жители Ульяновска (7 849) и Димитровграда (1 596). Однако инфицированные продолжают выявляться ежедневно. На данный момент большая часть ранее заболевших - 12 713 человек - выздоровели.