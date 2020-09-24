Исполняющим обязанности Минобразования Чувашии стала Алла Салаева

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Исполняющим обязанности министра образования и молодежной политики Чувашии назначена Алла Салаева - заместитель председателя местного Кабмина. Соответствующий указ в четверг, 24 сентября, подписал глава республики Олег Николаев.

Салаева будет и вице-премьером региона, но теперь среди ее обязанностей и руководство ведомством. Заметим, что свою госслужбу она начинала в Чебоксарах: была главой Управления культуры города, а после заместителем главы городской администрации по социальным вопросам.

Указ вступает в силу со дня подписания, отмечается в документе.