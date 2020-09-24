В Казани иномарка сбила 9-летнего велосипедиста, проезжавшего по "зебре"

На место аварии вызывали медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 сентября в 14.52 на улице Фучика в Советском районе столицы Татарстана. Там автомобиль «Киа Сиид», которым управляла 42-летняя женщина-водитель, напротив дома №115 сбила девятилетнего велосипедиста. По предварительным данным, мальчик не спешился перед переходом, и попытался верхом проехать по "зебре". Там его и сила иномарка - женщина-водитель не становилась перед переходом, как полагают сотрудники Госавтоинспекции Казани.

- В результате ДТП ребенок получил ушиб ноги, - сообщили в ОГИБДД УМВД Казани.