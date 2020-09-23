В Казани задержали пенсионера, который поджег чужой джип

Мужчина незаметно проник на подземную парковку. Фото: скриншот с видео

В полицию Казани обратился 40-летний местный житель. По словам мужчины, на подземной парковке дома на улице Дубравная неизвестный поджег его джип - «Тойота Рав 4». Сумма ущерба составила полмиллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения на парковке и вскоре вышли на след подозреваемого в поджоге джипа.

Так, был задержан 68-летний мужчина. По словам правоохранителей, пенсионер признался, что незаметно проник на парковку, положил под капот машины подожженную бумагу.

- Площадь возгорания передней части автомобиля составила 5 квадратных метров. Выясняется мотив преступление. В настоящее время следствие продолжается, - сообщили в УМВД Казани.

Пока же задержанный за поджог джипа был отпущен под подписку невыезде и надлежащем поведении.