В Альметьевске появится граффити, напоминающее о соблюдении социальной дистанции

Фото: @almetpublicart

В Альметьевске началась работа над необычным граффити (мурал - рисунок на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях - Ред.) “Альметьевские нарды”. Объект создают уличные художники из Санкт-Петербурга Xeato и Dusto. Их творение в итоге должно стать своеобразным напоминанием местным жителям о необходимости соблюдения социальной дистанции.

Мурал должен открыться 4 октября на площади недалеко от Дома правосудия. На презентации выступит хореограф, обладатель “Золотой маски” Нурбек Батуллы. Танцовщик представит на расписной сцене – игровом поле, авторский перфоманс.