Изменяется график движения электричек в Татарстане, Чувашии и Марий Эл

Причина изменений - переход на зимний период и снижение пассажиропотока. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В связи с переходом на зимний период и снижением пассажиропотока, изменяется график движения некоторых электричек, ходящих в Татарстане, Марий Эл и Чувашии.

Часть из них будет выведена из расписания уже в начале октября. К таковым относятся поезда № 6001 Казань – Свияжск, № 6476 Свияжск – Арск, № 6437 Арск – Казань и № 6432 Казань – Арск (с 1 октября); поезда № 6001 Казань – Тюрлема и № 6476 Тюрлема – Арск (с 3 октября); поезда № 6383 Казань – Йошкар-Ола и № 6453 Йошкар-Ола – Табашино (с 16 октября); поезда № 6452 Табашино – Йошкар-Ола и № 6382 Йошкар-Ола – Казань (с 17 октября); поезда № 6502 Канаш – Чебоксары и № 6505 Чебоксары – Канаш (с 19 октября).

Вместе с тем с 1 октября у ряда электричек сокращаются маршруты следования. Так поезд № 6420 Казань – Вятские Поляны будет следовать в сообщении Казань – Кукмор действующим расписанием: отправление со станции Казань в 06.00, прибытие на станцию Кукмор в 08.59. Поезд № 6425 Вятские Поляны – Казань будет следовать в сообщении Кукмор - Казань действующим расписанием: отправление со станции Кукмор в 12.06, прибытие на станцию Казань в 15.11.