В центре Казани нашли и ликвидировали свалку площадью более 200 квадратных метров

Фото: пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Татарстана

Сотрудники Минэкологии Татарстана обнаружили свалку из строительного кирпича и древесных отходов прямо в центре Казани - на улице Баумана. Отходы общим объемом порядка 270 кубометров захламили территорию площадью 208 квадратных метров.

В отношении юридического лица, ответственного за захламление, уже составлен административный протокол за “несоблюдения требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления”. На данный момент свалка ликвидирована.