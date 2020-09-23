Рустам Минниханов пока не сформировал новое правительство Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

После переизбрания президент Татарстана Рустам Минниханов 18 сентября отправил в отставку правительство республики, но до сих пор не сформировал его новый состав. Во время брифинга в Кабмине республики руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова объяснила журналистам, что формирование правительства это рабочий процесс, который требует дополнительных консультаций. По ее словам, этот вопрос скоро будет решен и состав обновленного Кабмина республики будет озвучен.

Напомним, сам Рустам Минниханов был переизбран на должность главы Татарстана после победы в выборах, состоявшихся с 11 по 13 сентября. Он набрал 83,28% голосов, существенно обойдя других кандидатов.