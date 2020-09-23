В Казани водитель такси врезался в столб

Подробности аварии уточняется. Фото: Олег ЗОЛОТО

Серьезная авария произошла сегодня, 23 сентября, в 11.30 в Ново-Савиновском районе Казани. По предварительным данным, напротив дома №19 на улице Чуйкова водитель такси, управляя автомобилем "Хендэ", на скорости не справился с управлением и врезался в столб.

Очевидцы сообщили "Комсомолке", что на место аварии сразу прибыли все оперативные службы города - водитель оказался зажат в салоне, его деблокировали спасатели МЧС Татарстана.

Подробности аварии уточняется - на месте работают сотрудники ГИБДД Казани. Самого водителя с различными травмами увезли в больницу