В Ульяновске собираются отремонтировать задние областного парламента

Заказчиком выступает Законодательное Собрание области. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что в Ульяновске собираются отремонтировать здание областного парламента. На разработку только проектно-сметной документации запланированных работ из регионального бюджета выделено 3,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Законодательное Собрание области.

Согласно документу, подрядчику придется разработать проектную документацию и локальную смету на ремонт большого и малого залов заседаний, технических помещений, холлов второго и третьего этажа, коридоров третьего этажа, а также санузлов. На все это у него будет 20 дней со момента заключения контракта.

Во сколько обойдется последующий ремонт здания, пока неизвестно.