Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Казани с остановки "Ноксинский спуск" украли дорожные знаки запрещающие парковку машин

Перевозчики хотят бороться с такими стоянками при помощи сотрудников ГИБДД
Лика ИСАЕВАЛика ИСАЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Если нет этого знака, то водителям автобусов приходится лавировать среди припаркованных машин.

Если нет этого знака, то водителям автобусов приходится лавировать среди припаркованных машин.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водители общественного транспорта не раз жаловались на то, что из остановки "Ноксинский спуск" водитель легковушек и грузовиков сделали стоянку. Чтобы заехать туда, высадить или посадить пассажиров, водителям автобусов приходится лавировать среди припаркованных машин.

Госавтоинспекция Казани отреагировала на жалобы представителей автохозяйств, и установила дополнительные дорожные знаки "Парковка запрещена". Но через несколько дней эти знаки пропали, а остановочный карман снова заполнился автомобилями.

Руководство автотранспортных предприятий планирует обратиться к ГИБДД Казани за помощью - провести рейды возле проблемных остановок общественного транспорта, которые используются владельцами легковушек и грузовиков как парковки.