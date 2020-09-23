В Казани с остановки "Ноксинский спуск" украли дорожные знаки запрещающие парковку машин

Если нет этого знака, то водителям автобусов приходится лавировать среди припаркованных машин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водители общественного транспорта не раз жаловались на то, что из остановки "Ноксинский спуск" водитель легковушек и грузовиков сделали стоянку. Чтобы заехать туда, высадить или посадить пассажиров, водителям автобусов приходится лавировать среди припаркованных машин.

Госавтоинспекция Казани отреагировала на жалобы представителей автохозяйств, и установила дополнительные дорожные знаки "Парковка запрещена". Но через несколько дней эти знаки пропали, а остановочный карман снова заполнился автомобилями.

Руководство автотранспортных предприятий планирует обратиться к ГИБДД Казани за помощью - провести рейды возле проблемных остановок общественного транспорта, которые используются владельцами легковушек и грузовиков как парковки.