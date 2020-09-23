«Будет почаще выходить»: Квартальнов после победного для «Ак Барса» буллита в исполнении Александра Хованова

Исход встречи решила серия буллитов. Фото: ak-bars.ru

Соперника по лидерству на Востоке в регулярке КХЛ «Ак Барс» принимал на домашнем льду. В первом периоде гости дважды были в большинстве, но им это не помогло. Хозяева в середине игрового отрезка открыли счет – 1:0.

Второй период отметился рикошетом шайбы от защитника «барсов» Дмитрия Юдина. Она с подачи Оливера Каски попала в ворота и гости сравняли счет – 1:1.

В третьем периоде и овертайме ни одна из команд не смогла реализовать ни один из моментов. Исход встречи пришлось решать буллитами. Решающим в серии бросков по воротам оказался гол игрока «Ак Барса» Александра Хованова. 2:1 в пользу казанцев.

- Он сыграл неплохо, ему непросто в этом году. Он не так часто выходит, в дальнейшем будет почаще выходить. Дадим ему несколько матчей и увидим его настоящего. Мастерство у него есть, с шайбой он справляется неплохо. Буллиты бьют игроки, у которых есть мастерство, - сказал про Александра Хованова тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

Отметим следующая игра у казанцев пройдет 25 сентября на выезде - в Санкт-Петербурге. Там «брасы» встретятся со СКА. Начало матча в 19.30.