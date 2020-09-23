В жилые дома города отопление дадут, как только среднесуточная температура на улице будет ниже +8 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 23 сентября, в Чебоксарах стартовал отопительный сезон 2020/2021. В первую очередь, тепло начали подавать в социальные объекты - детские сады, школы и больницы. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава администрации города Алексей Ладыков.

После батареи должны заработать и в жилых домах, а также в общественных зданиях. Произойдет это, как только среднесуточная температура на улице будет ниже +8 градусов.

Напомним, ранее отопительный сезон стартовал в шести районах Чувашии: Кашском, Моргаушском, Чебоксарском, Ядринском, Урмарском, Ибресинском и Комсомольском.