В Татарстане подготовили миллион саженцев для масштабной посадки деревьев

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В пятницу, 25 сентября, в Татарстане стартует Всероссийская акция “Сохраним лес”. В этот день состоится центральное мероприятие - посадка 10 тысяч саженцев сосны около села Новый Арыш Рыбно-Слободского района, в котором примет участие глава Рослесхоза Сергей Аноприенко и президент Татарстана Рустам Минниханов. Деревьями будет засажена площадь порядка 2,5 тысяч гектаров. Об этом на очередном брифинге в Кабмине республики заявил глава Минлесхоза Татарстана Равиль Кузюров.

В субботу, 26 сентября, деревья будут сажать и в других районах Татарстана. На эти цели ведомством подготовлен миллион саженцев, среди которых сосна обыкновенная, ель европейская, лиственница сибирская, липа мелколистная и рябина обыкновенная.