В Марий Эл скончался еще один зараженный коронавирусом

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В Марий Эл подтвердилась смерть еще одного зараженного коронавирусом. С начала пандемии это уже 49-я жертва инфекции в республике. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что на данный момент в регионе выявили 4 698 случаев заболевания коронавирусом. Большая часть больных - 4 138 человек, уже выздоровели. В местных инфекционных стационарах находится 403 пациента. У 397 из госпитализированных пневмония, а у 134 COVID-19.

Как сообщает Минздрав Марий Эл, в тяжелом состоянии сейчас находятся 116 больных, в состоянии средней степени тяжести - 287. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены пятеро, а в кислородной поддержке нуждается 171 человек.